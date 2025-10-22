ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن

تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ
والنار مثوى لهم ١٢
وَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ١٢
