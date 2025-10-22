تسجيل الدخول
الإعدادات
الترجمة
القراءة
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن
إِنَّ
ٱللَّهَ
يُدۡخِلُ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
جَنَّٰتٖ
تَجۡرِي
مِن
تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
وَٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
يَتَمَتَّعُونَ
وَيَأۡكُلُونَ
كَمَا
تَأۡكُلُ
ٱلۡأَنۡعَٰمُ
والنار مثوى لهم ١٢
وَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ١٢
وَٱلنَّارُ
مَثۡوٗى
لَّهُمۡ
١٢
٥٠٨
Notes placeholders
close