فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي
فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًۭا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًۭا فَقُولِىٓ

اني نذرت للرحمان صوما فلن اكلم اليوم انسيا ٢٦
إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْمًۭا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّۭا ٢٦
٢٦

٣٠٧

Notes placeholders