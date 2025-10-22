ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء
وَيَـٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ

عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا
عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟
مجرمين ٥٢
مُجْرِمِينَ ٥٢
٥٢

٢٢٧

