عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا

عَلَيْكُم مِّدْرَارًۭا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟