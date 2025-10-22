وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ

أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ
بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
