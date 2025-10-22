قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ

اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان
ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ
من المغرقين ٤٣
مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
٤٣

٢٢٦

