ولا اقول لكم عندي خزاين الله ولا
وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ

اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري
أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌۭ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ
اعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا
أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًۭا
لمن الظالمين ٣١
لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣١

٢٢٥

Notes placeholders