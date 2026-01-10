ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما

وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ