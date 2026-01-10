ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ

انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم
أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ
قوما تجهلون ٢٩
قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩

٢٢٥

