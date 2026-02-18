تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة
قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةًۭ

من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ٢٨
مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَـٰرِهُونَ ٢٨
٢٨

٢٢٤

Notes placeholders