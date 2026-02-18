تسجيل الدخول
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا

مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي
مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ
الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ
٢٧
٢٢٤

