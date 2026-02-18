تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ

٢٦
٢٦
٢٦

٢٢٤

Notes placeholders