الشعراء
٩٥
٩٥:٢٦
وجنود ابليس اجمعون ٩٥
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
وَجُنُودُ
إِبۡلِيسَ
أَجۡمَعُونَ
٩٥
تفسير القرطبي
وجنود إبليس أجمعون من كان من ذريته . وقيل : كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فاتبعه . وقال قتادة والكلبي ومقاتل : الغاوون هم الشياطين . وقيل : إنما تلقى الأصنام في النار وهي حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم .
