فالزاجرات زجرا ٢ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢ undefined undefined undefined

٣

فالزاجرات زجرا الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما ذكرناه ، إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي . وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة : هي زواجر القرآن .