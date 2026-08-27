النبإ 78:9 وجعلنا نومكم سباتا ٩
صفحة ٥٨٢ · جزء ٣٠
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم، فيه تهدؤون وتسكنون؟
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Arabic Qurtubi Tafseer
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وجعلنا نومكم سباتا" جعلنا " معناه صيرنا ; ولذلك تعدت إلى مفعولين . " سباتا " المفعول الثاني , أي راحة لأبدانكم , ومنه يوم السبت أي يوم الراحة ; أي قيل لبني إسرائيل : استريحوا في هذا اليوم , فلا تعملوا فيه شيئا . وأنكر ابن الأنباري هذا وقال : لا يقال للراحة سبات . وقيل : أصله التمدد ; يقال : سبتت الم…
وجعلنا نومكم سباتا" جعلنا " معناه صيرنا ; ولذلك تعدت إلى مفعولين . " سباتا " المفعول الثاني , أي راحة لأبدانكم , ومنه يوم السبت أي يوم الراحة ; أي قيل…