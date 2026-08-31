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٧٨. النبإ
النبإ
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النص بالعربي
الترجمة
عم يتساءلون ١ عن النبا العظيم ٢ الذي هم فيه مختلفون ٣
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
كلا سيعلمون ٤ ثم كلا سيعلمون ٥ الم نجعل الارض مهادا ٦
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
والجبال اوتادا ٧ وخلقناكم ازواجا ٨ وجعلنا نومكم سباتا
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧ وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
أَزۡوَٰجٗا
٨
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩ وجعلنا الليل لباسا ١٠ وجعلنا النهار معاشا ١١ وبنينا
٩ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١ وَبَنَيْنَا
٩
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
وَبَنَيۡنَا
فوقكم سبعا شدادا ١٢ وجعلنا سراجا وهاجا ١٣ وانزلنا من
فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢ وَجَعَلْنَا سِرَاجًۭا وَهَّاجًۭا ١٣ وَأَنزَلْنَا مِنَ
فَوۡقَكُمۡ
سَبۡعٗا
شِدَادٗا
١٢
وَجَعَلۡنَا
سِرَاجٗا
وَهَّاجٗا
١٣
وَأَنزَلۡنَا
مِنَ
المعصرات ماء ثجاجا ١٤ لنخرج به حبا ونباتا ١٥ وجنات
ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءًۭ ثَجَّاجًۭا ١٤ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّۭا وَنَبَاتًۭا ١٥ وَجَنَّـٰتٍ
ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ
مَآءٗ
ثَجَّاجٗا
١٤
لِّنُخۡرِجَ
بِهِۦ
حَبّٗا
وَنَبَاتٗا
١٥
وَجَنَّٰتٍ
الفافا ١٦ ان يوم الفصل كان ميقاتا ١٧ يوم ينفخ في الصور
أَلْفَافًا ١٦ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا ١٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ
أَلۡفَافًا
١٦
إِنَّ
يَوۡمَ
ٱلۡفَصۡلِ
كَانَ
مِيقَٰتٗا
١٧
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِ
فتاتون افواجا ١٨ وفتحت السماء فكانت ابوابا ١٩ وسيرت
فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًۭا ١٨ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًۭا ١٩ وَسُيِّرَتِ
فَتَأۡتُونَ
أَفۡوَاجٗا
١٨
وَفُتِحَتِ
ٱلسَّمَآءُ
فَكَانَتۡ
أَبۡوَٰبٗا
١٩
وَسُيِّرَتِ
الجبال فكانت سرابا ٢٠ ان جهنم كانت مرصادا ٢١ للطاغين
ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٢٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا ٢١ لِّلطَّـٰغِينَ
ٱلۡجِبَالُ
فَكَانَتۡ
سَرَابًا
٢٠
إِنَّ
جَهَنَّمَ
كَانَتۡ
مِرۡصَادٗا
٢١
لِّلطَّٰغِينَ
مابا ٢٢ لابثين فيها احقابا ٢٣ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
مَـَٔابًۭا ٢٢ لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًۭا ٢٣ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًۭا وَلَا شَرَابًا
مَـَٔابٗا
٢٢
لَّٰبِثِينَ
فِيهَآ
أَحۡقَابٗا
٢٣
لَّا
يَذُوقُونَ
فِيهَا
بَرۡدٗا
وَلَا
شَرَابًا
٢٤ الا حميما وغساقا ٢٥ جزاء وفاقا ٢٦ انهم كانوا
٢٤ إِلَّا حَمِيمًۭا وَغَسَّاقًۭا ٢٥ جَزَآءًۭ وِفَاقًا ٢٦ إِنَّهُمْ كَانُوا۟
٢٤
إِلَّا
حَمِيمٗا
وَغَسَّاقٗا
٢٥
جَزَآءٗ
وِفَاقًا
٢٦
إِنَّهُمۡ
كَانُواْ
لا يرجون حسابا ٢٧ وكذبوا باياتنا كذابا ٢٨ وكل شيء
لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا ٢٧ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًۭا ٢٨ وَكُلَّ شَىْءٍ
لَا
يَرۡجُونَ
حِسَابٗا
٢٧
وَكَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
كِذَّابٗا
٢٨
وَكُلَّ
شَيۡءٍ
احصيناه كتابا ٢٩ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ٣٠
أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًۭا ٢٩ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣٠
أَحۡصَيۡنَٰهُ
كِتَٰبٗا
٢٩
فَذُوقُواْ
فَلَن
نَّزِيدَكُمۡ
إِلَّا
عَذَابًا
٣٠
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