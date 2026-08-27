النبإ 78:6 الم نجعل الارض مهادا ٦
صفحة ٥٨٢ · جزء ٣٠
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟
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Arabic Qurtubi Tafseer
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دلهم على قدرته على البعث ; أي قدرتنا على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة .والمهاد : الوطاء والفراش .وقد قال تعالى : " الذي جعل لكم الأرض فراشا " [ البقرة : 22 ] وقرئ " مهدا " .ومعناه أنها لهم كالمهد للصبي , وهو ما يمهد له فينوم عليه
دلهم على قدرته على البعث ; أي قدرتنا على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة .والمهاد : الوطاء والفراش .وقد قال تعالى : " الذي جعل لكم الأرض ف…