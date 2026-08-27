النبإ 78:11 وجعلنا النهار معاشا ١١
صفحة ٥٨٢ · جزء ٣٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم، وتسعَون فيه لمصالحكم؟
اقرأ التفسير
Arabic Qurtubi Tafseer
المزيد من التفاسير
فيه إضمار , أي وقت معاش , أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك " فمعاشا " على هذا اسم زمان , ليكون الثاني هو الأول .ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف .
فيه إضمار , أي وقت معاش , أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك " فمعاشا " على هذا اسم زمان , ليكون الثاني هو الأول .ويجو…