ما لكم كيف تحكمون ٣٦ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

هذا الحكم الأعوج ; كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين .