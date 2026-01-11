قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

قالوا سبحان ربنا اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالما فيما فعل . قال ابن عباس في قولهم : سبحان ربنا أي نستغفر الله من ذنبنا .إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين .