انما يريد
إِنَّمَا يُرِيدُ

الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ٩١
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١
