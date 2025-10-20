يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌۭ

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٩٠
مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
٩٠

١٢٣

