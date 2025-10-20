ترى كثيرا منهم
تَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ

يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم
يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ٨٠
أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ٨٠
٨٠

١٢١

