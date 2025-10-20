تسجيل الدخول
ترى كثيرا منهم
تَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ
تَرَىٰ
كَثِيرٗا
مِّنۡهُمۡ
يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم
يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
يَتَوَلَّوۡنَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْۚ
لَبِئۡسَ
مَا
قَدَّمَتۡ
لَهُمۡ
أَنفُسُهُمۡ
ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ٨٠
أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ٨٠
أَن
سَخِطَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡهِمۡ
وَفِي
ٱلۡعَذَابِ
هُمۡ
خَٰلِدُونَ
٨٠
١٢١
