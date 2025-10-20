ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌۭ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ