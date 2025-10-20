ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله
مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌۭ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ

الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام
ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۭ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ
انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى
ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ
يوفكون ٧٥
يُؤْفَكُونَ ٧٥
٧٥

١٢٠

