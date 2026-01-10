وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ

عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما
عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا
يعملون ٧١
يَعْمَلُونَ ٧١

١٢٠

Notes placeholders