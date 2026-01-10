لقد اخذنا ميثاق بني
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ

اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما
إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا
لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠

١١٩

Notes placeholders