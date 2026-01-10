🎯 حافظ على المسار الصحيح!
لقد اخذنا ميثاق بني
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ
لَقَدۡ
أَخَذۡنَا
مِيثَٰقَ
بَنِيٓ
اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما
إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَأَرۡسَلۡنَآ
إِلَيۡهِمۡ
رُسُلٗاۖ
كُلَّمَا
جَآءَهُمۡ
رَسُولُۢ
بِمَا
لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
لَا
تَهۡوَىٰٓ
أَنفُسُهُمۡ
فَرِيقٗا
كَذَّبُواْ
وَفَرِيقٗا
يَقۡتُلُونَ
٧٠
١١٩
