قل يا اهل
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ

الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل
ٱلْكِتَـٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ
وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل
وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ
اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين
إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ
٦٨
٦٨
٦٨

١١٩

