ولو انهم اقاموا
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟

التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من
ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن
فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌۭ مُّقْتَصِدَةٌۭ ۖ وَكَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ
ساء ما يعملون ٦٦
سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٦٦
٦٦

١١٩

