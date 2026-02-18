تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ

سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥
٦٥

١١٩

Notes placeholders