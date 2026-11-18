﴿وَتَحۡسَبُهُمۡ﴾ لَوْ رَأَيْتهمْ ﴿أَیۡقَاظࣰا﴾ أَيْ مُنْتَبِهِينَ لِأَنَّ أَعْيُنهمْ مُنْفَتِحَة جَمْع يَقِظ بِكَسْرِ الْقَاف ﴿وَهُمۡ رُقُودࣱۚ﴾ نِيَام جَمْع رَاقِد ﴿وَنُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ ٱلۡیَمِینِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِۖ﴾ لِئَلَّا تَأْكُل الْأَرْض لُحُومهمْ ﴿وَكَلۡبُهُم بَـٰسِطࣱ ذِرَاعَیۡهِ﴾ يَدَيْهِ ﴿بِٱلۡوَصِیدِۚ﴾ بِفِنَاءِ الْكَهْف وَكَانُوا إذَا انْقَلَبُوا انْقَلَبَ هُوَ مِثْلهمْ فِي النَّوْم وَالْيَقَظَة ﴿لَوِ ٱطَّلَعۡتَ عَلَیۡهِمۡ لَوَلَّیۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارࣰا وَلَمُلِّئۡتَ﴾ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف ﴿مِنۡهُمۡ رُعۡبࣰا ١٨﴾ بِسُكُونِ الْعَيْن وَضَمّهَا مَنَعَهُمْ اللَّه بِالرُّعْبِ مِنْ دُخُول أَحَد عليهم