الأنعام 6:64 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ
ٱللَّهُ
يُنَجِّيكُم
مِّنۡهَا
وَمِن
كُلِّ
كَرۡبٖ
ثُمَّ
أَنتُمۡ
تُشۡرِكُونَ
٦٤
قل لهم -أيها الرسول-: الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه في العبادة غيره.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله تعالى : قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وقرأ الكوفيون " ينجيكم " بالتشديد ، الباقون بالتخفيف . قيل : معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته . وقيل : التشديد للتكثير . والكرب : الغم يأخذ بالنفس ; يقال منه : رجل مكروب . قال عنترة :ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنة فيصل لما دعانيوالكربة مشتقة من ذلك .ثم…
قوله تعالى : قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وقرأ الكوفيون " ينجيكم " بالتشديد ، الباقون بالتخفيف . قيل : معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته . وقيل : …