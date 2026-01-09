وكذب بالحسنى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩ undefined undefined undefined

٣

[ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) ] وە باوەڕی بەوە نەبێ كاتێك ئەم ببەخشێ خوای گەورە جێگای بۆ پڕ دەكاتەوە، یاخود خوای گەورە ئەجرو پاداشتی دەداتەوە، یان خوای گەورە بەهەشتی پێ دەبەخشێ .