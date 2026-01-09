وكذب بالحسنى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩ undefined undefined undefined

٣

( وَكَذَّبَ بالحسنى ) أى : وكذب بالخصلة الحسنى التى تشمل الإِيمان بالحق ، وبيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء .