وكذب بالحسنى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩ undefined undefined undefined

٣

{ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى } أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة.