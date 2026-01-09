وكذب بالحسنى ٩ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩ undefined undefined undefined

أي بالخلف .وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد : " وكذب بالحسنى " قال : بالجنة .وبإسناد عنه آخر قال " بالحسنى " أي بلا إله إلا الله .