واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
﴿وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ﴾ بِحَقِّ اللَّه ﴿وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨﴾ عَنْ ثوابه