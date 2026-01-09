واما من بخل واستغنى ٨ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ undefined undefined undefined undefined undefined

( وَأَمَّا مَن بَخِلَ ) بماله فلم يؤد حقوق الله - تعالى - فيه ، ولم يبذل شيئا من ه فى وجوه البر . ( واستغنى ) أى : واستغنى عن ثواب الله - تعالى - ، وتطاول على الناس بماله وجاهه ، وآثر متع الدنيا على نعيم الآخرة . .