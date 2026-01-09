فسنيسره لليسرى ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧
undefined
undefined
undefined
٣
﴿فَسَنُیَسِّرُهُۥ لِلۡیُسۡرَىٰ ٧﴾ لِلْجَنَّةِ