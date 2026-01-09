فسنيسره لليسرى ٧ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧ undefined undefined undefined

{ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } أي: نسهل عليه أمره، ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرًا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر الله له ذلك.