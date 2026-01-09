والنهار اذا تجلى ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ undefined undefined undefined undefined

٣

﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢﴾ تَكَشَّفَ وَظَهَرَ وَإِذَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا فِعْل الْقَسَم