[ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) ] وە ئەو سەروەت و سامان و ماڵەیشی كە لە دونیا هەیەتی كاتێك ئەم بەهیلاك ئەچێ و ئەمرێت و فڕێ ئەدرێتە دۆزەخەوە ماڵ و سەروەت و سامانی هیچ سوودی پێ ناگەیەنێ لەبەر ئەوەی لە دونیا لە پاش خۆی بەجێی ئەهێڵێ .