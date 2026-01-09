وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿وَمَا﴾ نَافِيَة ﴿یُغۡنِی عَنۡهُ مَالُهُۥۤ إِذَا تَرَدَّىٰۤ ١١﴾ فِي النَّار