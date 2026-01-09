فسنيسره للعسرى ١٠ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠ undefined undefined undefined

{ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } أي: للحالة العسرة، والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان، ومقيضًا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية.