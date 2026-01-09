والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
٣
هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } أي: يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب.