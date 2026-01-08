قد افلح من زكاها ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ undefined undefined undefined undefined undefined

{پاك كردنه‌وه‌ى دڵ و ده‌رون} [ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) ] به‌دڵنیایی هه‌ر كه‌سێك ته‌زكیه‌ی نه‌فسی خۆی بكات و ده‌روونی خۆی پاك بكاته‌وه‌ له‌ هه‌موو تاوان و سه‌رپێچی و خراپه‌كاریه‌ك ئه‌و كه‌سانه‌ به‌دڵنیایی سه‌ربه‌رزو سه‌رفراز بوونه‌، پێغه‌مبه‌ری خوا - صلی الله علیه وسلم - خۆی دوعای ئه‌كردو ده‌یفه‌رموو: (اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) واته‌: خوایه‌ ته‌قوا به‌ نه‌فسم ببه‌خشه‌و نه‌فسم پاك بكه‌وه‌ هه‌ر تۆی كه‌ به‌ باشترین شێواز پاكی ئه‌كه‌یته‌وه‌، وه‌ هه‌ر تۆی كه‌ سه‌رپه‌رشتی ئه‌كه‌یت.