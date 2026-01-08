قد افلح من زكاها ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ undefined undefined undefined undefined undefined

وقوله - سبحانه - : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ) يصح أن يكون جوابا للقسم . والفلاح : الظفر بالمطلوب .والتزكية : التزود من الخير والطاعة ، والحرص على تطهير النفس من كل سوء .