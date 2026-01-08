قد افلح من زكاها ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

وقوله: { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا } أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.