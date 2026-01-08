فالهمها فجورها وتقواها ٨ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨ undefined undefined undefined undefined

﴿فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ٨﴾ بَيَّنَ لَهَا طَرِيق الْخَيْر والشر وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي وجواب القسم