أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 91:6إلى 91:7
والارض وما طحاها ٦ ونفس وما سواها ٧
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
Здесь имеется в виду, что Аллах выровнял и расширил землю, позволив тем самым людям использовать ее для своих нужд. Альтернативный перевод этого аята гласит: «Клянусь землей и тем, как она распростерта!»