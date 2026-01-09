ولا يخاف عقباها ١٥
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿وَلَا﴾ بالواو والفاء ﴿یَخَافُ عُقۡبَـٰهَا ١٥﴾ تبعتها