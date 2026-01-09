ولا يخاف عقباها ١٥ وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥ undefined undefined undefined undefined

{ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا } أي: تبعتها.وكيف يخاف من هو قاهر، لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟تمت ولله الحمد