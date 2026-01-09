فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ١٤ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فِي قَوْله ذَلِكَ عَنْ اللَّه الْمُرَتَّب عَلَيْهِ نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ إِنْ خَالَفُوهُ ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ قَتَلُوهَا لِيَسْلَم لَهُمْ مَاء شُرْبهَا ﴿فَدَمۡدَمَ﴾ أَطْبَقَ ﴿عَلَیۡهِمۡ رَبُّهُم﴾ الْعَذَاب ﴿بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا ١٤﴾ أَيْ الدَّمْدَمَة عَلَيْهِمْ أَيْ عَمَّهُمْ بِهَا فَلَمْ يَفْلِت مِنْهُمْ أحد